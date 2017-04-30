Иван Данильянц: "Кудряшов не готов на сто процентов, но проявил характер и желание играть"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Амкара" заявил, что его команда постарается сыграть организованно, несмотря на то что нет шести игроков основного состава. Также специалист отметил, что все травмированные игроки восстанавливаются и готовятся к каждой встрече клуба.

- Кудряшов, конечно, на 100 процентов вряд ли готов, но он проявил характер и желает играть в сегодняшнем матче, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Данильянц. - Он понимает, что есть нехватка игроков. Травмированные игроки? Они готовятся в своем режиме, учитывая, сколько они потеряли за этот период. Все в строю, все готовятся. Безусловно, мы потеряли много футболистов - нет шести игроков основы. Но мы постараемся быть организованными, учитывая то, кто у нас есть в команде.

Напомним, что матч состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи