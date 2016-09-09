Иван Данильянц: "Кириченко остается главным"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) в очередной раз подчеркнул, что руководить тренировочным процессом в команде продолжает Дмитрий Кириченко. Специалист не был утвержден на посту главного тренера из-за отсутствия необходимой лицензии.

– Я могу повторить, что по регламенту РФС, главный тренер должен иметь лицензию Pro, – сказал Данильянц. – Без такого главного тренера разрешается работать один месяц по требованиям РФС. Было принято решение, что главный – это Дмитрий Кириченко, как человек, который давно в этой команде, и к тому же молодой. Поскольку месяц истек, назначили меня. Однако в команде ничего не изменилось, Кириченко по-прежнему руководит тренировочным и игровым процессом, и весь тренерский штаб ему помогает. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)