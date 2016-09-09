Иван Данильянц: "Кириченко остается главным"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) в очередной раз подчеркнул, что руководить тренировочным процессом в команде продолжает Дмитрий Кириченко. Специалист не был утвержден на посту главного тренера из-за отсутствия необходимой лицензии.
– Я могу повторить, что по регламенту РФС, главный тренер должен иметь лицензию Pro, – сказал Данильянц. – Без такого главного тренера разрешается работать один месяц по требованиям РФС. Было принято решение, что главный – это Дмитрий Кириченко, как человек, который давно в этой команде, и к тому же молодой. Поскольку месяц истек, назначили меня. Однако в команде ничего не изменилось, Кириченко по-прежнему руководит тренировочным и игровым процессом, и весь тренерский штаб ему помогает. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
Platinum1991
Главным остаётся Курбан Бердыев, а всё остальное ПРОФОРМА. Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Так что будьте УВЕРЕННЫ, что Курбан Бердыев сможет подготовить команду к играм в группе! У Ростова есть футбольный волшебник и он сможет СОТВОРИТЬ футбольное ЧУДО! Курбан Бекиевич год назад говорил игрокам Ростова,что мы будем играть в Лиге Чемпионов. Тогда игрокам в это было трудно поверить, но они к этому стремились, а сейчас это реальность, недавно осуществилась мечта сотни тысяч ростовчан и в этом заслуга тренера Курбана Бердыева! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
23:49
ATA
да , Бавария проиграет
23:47
Солист Мак
У Баварии нет шансов против команды у которой три главных тренера!!
23:00