04:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Кириченко находится там, где и должен быть"

0
0
0

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в интервью "СЭ" рассказал о работе тренерского штаба клуба. Он отметил, что поддерживает коммуникацию с Дмитрие Кириченко.

– Вы главный тренер, но располагаетесь не на скамейке. Руководит по-прежнему Дмитрий Кириченко?

– Да, я уже высказывался на эту тему – руководит Дмитрий Сергеевич, мы, штаб, каждый выполняем свою работу. Все очень просто, Дмитрий Сергеевич находится там, где и должен быть.

– Все решения Кириченко принимает сам или есть коммуникация?

– Конечно, есть.

– В сети появилось видео, как вам и Курбану Бердыеву в Мюнхене мешают смотреть матч немецкие болельщики.

– Это не страшно. Все было достаточно хорошо видно. (Сергей ЕГОРОВ)

Опрос

Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
голосовать
0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ