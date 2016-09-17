Иван Данильянц: "Кириченко находится там, где и должен быть"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в интервью "СЭ" рассказал о работе тренерского штаба клуба. Он отметил, что поддерживает коммуникацию с Дмитрие Кириченко.

– Вы главный тренер, но располагаетесь не на скамейке. Руководит по-прежнему Дмитрий Кириченко?

– Да, я уже высказывался на эту тему – руководит Дмитрий Сергеевич, мы, штаб, каждый выполняем свою работу. Все очень просто, Дмитрий Сергеевич находится там, где и должен быть.

– Все решения Кириченко принимает сам или есть коммуникация?

– Конечно, есть.

– В сети появилось видео, как вам и Курбану Бердыеву в Мюнхене мешают смотреть матч немецкие болельщики.

– Это не страшно. Все было достаточно хорошо видно. (Сергей ЕГОРОВ)