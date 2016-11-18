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Иван Данильянц: "Казалось, что "Ростов" играет дома, а не в гостях"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после гостевого матча 14-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:0) отметил, что по ходу игры ростовчане владели инициативой.

 
Сегодня. Казань. "Рубин" - "Ростов" - 0:0. Кристиана ЖОНАТАСА (№22) пытаются остановить Александр ГАЦКАН (№74) и Кристиан НОБОА.Казань придумала, как нейтрализовать Азмуна

– Игра получилось миролюбивой, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Данильянца. – В ходе матче мы владели инициативой и столкнулись с глубокой обороной соперника. Казалось, что мы играем дома, а не в гостях. Создали моменты, но не смогли их реализовать. Ничья – это все равно результат. Двигаемся дальше.

– Известно ли вам о событиях, которые происходили в отеле? Как они повлияли на игру?

– Об этом я ничего не знаю.

Напомним, что сегодня в отеле, где остановилась команда перед матчем в Казани, появились сотрудники правоохранительных органов, которые хотели опросить нападающего Сердара Азмуна.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10600

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