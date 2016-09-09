Иван Данильянц: "Изменения в тренерском штабе "Ростова" формальны"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что перестановки в тренерском штабе ростовчан формальные, руководить командой с тренерской скамейки во время матчей будет Дмитрий Кириченко. Сегодня было объявлено, что наставником команды стал Данильянц, а Курбан Бердыев утвержден в "Ростове" в качестве вице-президента - тренера. Кириченко, который руководил командой на временной основе после ухода Бердыева, заявлен как тренер. Сообщается, что во время матчей Бердыев не будет присутствовать на тренерской скамейке "Ростова".

- В практической работе у нас никаких изменений не происходит, - приводит ТАСС слова Данильянца. - Весь тренерский штаб помогает Кириченко работать, как это и было до сегодняшнего дня.

Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2016 год, под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, однако 6 августа он объявил об уходе с поста главного тренера. Позднее "Ростов" заявил Бердыева на Лигу чемпионов как помощника исполняющего обязанности главного тренера Кириченко.