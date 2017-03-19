Иван Данильянц: "Игрой доволен, результатом - нет"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей с "Крыльями Советов" (0:0) в гостевом матче 20-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что доволен качеством игры команды. При этом, по словам Данильянца, его подопечные должны были реализовывать свои моменты и одерживать победу.

– Довольны игрой и результатом?

– Игрой, безусловно доволен. В ходе матча ребята проявили характер, несмотря на сложности с перелетом из Манчестера и малым временем для восстановления. Нашли в себе силы. Мы имели три стопроцентных момента, но ни один не реализовали. Результатом, конечно, не удовлетворен – надо было забивать и выигрывать.