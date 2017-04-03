Иван Данильянц: "Игроков сборной России пришлось восстанавливать"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что пауза на игры сборных повлияла на функциональную готовность футболистов.

- Большинство времени мы провели без основных футболистов, - сказал Данильянц в эфире канала "Наш футбол". - Ребята, вернувшиеся из сборной, были в разном состоянии. В частности, игроков сборной России пришлось восстанавливать. Как это отразится на матче, посмотрим.

- Команда уже привыкла, что нет второго фронта? Манчестер не снится?

- Нет, это уже все в истории. Для нас каждый ближайший матч - главный.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"