Иван Данильянц: "Игроки "Ростова" вновь заслужили скандирование "мужики!"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Арсеналом" (4:1) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что игра была сложной. Тренер добавил, что во время перерыва в раздевалке состоялся разговор.

– Как и предполагали, матч оказался сложным – по той причине, что нелегко быстро перейти с одной орбиты на другую. После игры в Мадриде группа игроков не полностью восстановилась. В итоге мы проигрывали борьбу, играли далеко от соперника. Но мы снова заслужили скандирование "мужики!", не только отыгравшись, но и выйдя вперед. После разговора в раздевалке в перерыве собрались, хорошо отыграли 7-8 минут, а потом игра опять вернулось в то русло, где все могло быть. Хорошо, что удалось победить в столь сложной игре.

– В Мадриде вы говорили, что исход решило индивидуальное мастерство футболистов "Атлетико". Можно ли сегодня сказать то же самое применительно к "Ростову"?

– Если говорить о нас как о команде, где многое зависит от командных взаимодействий, то многое в игре сломалось из-за того, что кто-то где-то не добегал из-за усталости. Но в эпизодах индивидуальное мастерство действительно сказалось – как, например, с голом Азмуна. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)