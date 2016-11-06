19:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Игроки "Ростова" вновь заслужили скандирование "мужики!"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Арсеналом" (4:1) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что игра была сложной. Тренер добавил, что во время перерыва в раздевалке состоялся разговор.

– Как и предполагали, матч оказался сложным – по той причине, что нелегко быстро перейти с одной орбиты на другую. После игры в Мадриде группа игроков не полностью восстановилась. В итоге мы проигрывали борьбу, играли далеко от соперника. Но мы снова заслужили скандирование "мужики!", не только отыгравшись, но и выйдя вперед. После разговора в раздевалке в перерыве собрались, хорошо отыграли 7-8 минут, а потом игра опять вернулось в то русло, где все могло быть. Хорошо, что удалось победить в столь сложной игре.

– В Мадриде вы говорили, что исход решило индивидуальное мастерство футболистов "Атлетико". Можно ли сегодня сказать то же самое применительно к "Ростову"?

– Если говорить о нас как о команде, где многое зависит от командных взаимодействий, то многое в игре сломалось из-за того, что кто-то где-то не добегал из-за усталости. Но в эпизодах индивидуальное мастерство действительно сказалось – как, например, с голом Азмуна. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Никифор

Басист, с Баварией прогнозировал проигрыш 5-0. Аргументация была простая- это же Бавария!)) Вроде бы давал 200%. А про Атлетико не видел)

20:11

Басист

Совершенно верно, заслужили. Лично скандировал. А Никифор в ЛЧ забоялся на Атлетико проценты давать, а то б хрен они отскочили))

20:00

Никифор

Проходимец, обыграли Арсенал, и отнюдь не лондонский! В ЛЧ вас имеют, как хотят.

19:56

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