18:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Игроки "Ростова" проявили сильный характер в матче с "Анжи"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" (2:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что его команда проявила сильный характер. По словам Данильянца, эта встреча была очень сложной.

– Сил было с самого начала немного, проявили сильный характер, боролись и сумели победить в очень сложном матче, – подчеркнул Данильянц.

– Азмуна заменили достаточно рано – таков был план?

– Мы увидели, что его начинают покидать силы. Если чрезмерно много держать футболиста на поле, возникает для него риск получить травму, поэтому мы решили его заменить.

– Какие корректировки внесли в перерыве?

– Мы проигрывали единоборства, этот момент мы поправили. Мы действовали немного медленно, попросили ребят играть больше через фланги.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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