18:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Игроки "Ростова" готовятся к матчу с "Томью" как к самому важному"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед стартом домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Томи" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда серьезно готовилась к этой встрече. Также Данильянц выразил надежду, что в скором времени "Ростов" вновь сможет рассчитывать на вратаря Сослана Джанаева.

– Полоз не совсем в хорошем состоянии, – подчеркнул Данильянц. – В остальном, все ребята готовятся к этой встрече как к самой важной.

– Что можно сказать о состоянии здоровья Джанаева?

– Было несколько консультаций, которые позволяют надеяться, что травма у него не такая серьезная, как мы предполагали изначально. Нужно какое-то время поработать в спецрежиме. Поэтому еще пока не в состоянии он сыграть в этом матче, но мы надеемся на его скорое возвращение.

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