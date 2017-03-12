Иван Данильянц: "Джанаев не успеет восстановиться к матчу с "МЮ"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей в матче 19-го тура чемпионата России против "Терека" (0:0) отметил, что вратарь ростовчан Сослан Джанаев не успеет восстановиться к ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

– Все индивидуально поздравили Бухарова с днем рождения утром, – сказал Данильянц. – Но общекомандное поздравление было лишь после окончания матча. Чтобы не сбивать настрой на игру, у нас не принято на установке это делать.

– Сегодня команда вышла в футболках в знак поддержки Граната. Как его состояние?

– Чувствует он себя неплохо внешне, но возможно, тут сказывается и действие обезболивающих. Завтра он улетает на операцию, надеемся что она пройдет успешно, и он восстановится. Это займет минимум полтора-два месяца, плюс восстановление игровых кондиций, Надеемся на его волевые усилия, которые разнее помогли ему набрать очень хорошую форму. Жаль что так вышло.

– А как состояние Джанаева?

– Он приступил к работе, занимается в общей группе. Есть остаточные болевые ощущения, это бесследно не проходит. Но он должен приобрести чувство уверенности в своих силах, и только после этого он сможет выйти на поле. Думаю, что к "Манчестеру" это не успеется. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)