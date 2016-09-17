Иван Данильянц: "Долги перед "Ростовом" не погашены, зарплата выплачена за июль"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в интервью "СЭ" рассказал, что клуб пока не погасил долги перед игроками. Ранее сообщалось, что ростовский клуб выплатил футболистам зарплату и премиальные за прошлый сезон.

– Было сообщение о том, что долги перед командой погашены. Соответствует ли это действительности и как это влияет на команду?

– Информация была недостоверна. Долги не погашены, зарплата выплачена за июль. И это по-прежнему вызывает напряжение в команде, потому что сроки погашения долгов истекли.

– Как отразились на команде новые служебные обязанности Курбана Бердыева с его приходом на пост вице-президента?

– У него стало значительно больше работы. (Сергей ЕГОРОВ)