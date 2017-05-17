Иван Данильянц: "Девич сыграет с первых минут, потому что мы ему доверяем"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Анжи" назвал причины, по которым с первых минут сыграет нападающий Марко Девич. 33-летний украинец всего лишь второй раз в этом сезоне сыграет в стартовом составе.

- Девич выйдет с первых минут, потому что мы ему доверяем, он хорошо работал и находится в хорошей форме, - сказал Григорян во флеш-интервью перед игрой. - И отчасти это определенная ротация, потому что между матчами короткие интервалы для отдыха.

Трансляция матча "Анжи" - "Ростов"