Иван Данильянц: "Бухаров недостаточно восстановился после матча со "Спартаком"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против "Уфы" объяснил, почему пропускает встречу форвард Александр Бухаров. Также специалист отметил, что уверен в серьезном отношении к делу со стороны голкипера Никиты Медведева.

– Для Бухарова матч со "Спартаком" (3:0) был очень тяжелым, он недостаточно хорошо восстановился, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Данильянц. – Кудряшов позавчера приступил к индивидуальным тренировкам, Калачев пока не приступил к работе. У него растяжение внутренней связки колена. К этому матчу он точно не готовится, а к следующему – будем смотреть.

Медведев? Он нормальный парень, всегда вел себя нормально. Нет никаких сомнений, что он адекватный, что серьезно относится ко всему.

Напомним, что матч состоится сегодня, 25 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры