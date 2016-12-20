Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 3-е место – Игорь Акинфеев

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.
Каждый час "СЭ" публикует одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Оставайтесь с нами!
Третье место в опросе занял вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. В прошлом чемпионате он провел все 30 матчей и пропустил 25 мячей, в осенней части текущего – 16 и пропустил 11 голов. Кроме того, в сборной страны в 2016-м году провел 9 матчей и пропустил 10 мячей.
Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016.
4-е место – Сердар Азмун
5-е место – Денис Глушаков
6-е место – Артем Дзюба
7-е место – Жулиану
8-е место – Сослан Джанаев
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий
Jean4
И тут в лимит спокойно уложились, 6 россиян в десятке.
01:04
spetrov
Big Brother is Coming, это уж точно не к СЭ вопросы. :)
01:01
kaduly
Для полного бреда можно чалова в компанию к акинфею
00:58
Константин Эдуардович
Интрига закончится в час ночи, а не в два:))
00:57
Новоуепинни
Лучший Мамаев. Потому что не играл
00:57
Big Brother is Coming
spetrov Да, этот рейтинг легкий троллинг со стороны СЭ ) Немного злит и немного веселит =) Единственное, что я никак не могу понять. Почему же у нас слесарь высшего разряда получает на порядки (!!!) меньше, чем гавеный футболист, который просто 90 минут раз в неделю, ходит по полю насравши в портки =))
00:56
= Даль =
Кокорин лучший
00:53
spetrov
Big Brother is Coming, какие есть. :) Да и по большому счету все это довольно условно. И потом - не забывайте, что это по итогам года, а не сезона, т.е. уже даже в мае мнения могут быть немного иными.
00:51
Митяй Антибомж
Бугага )) Вы чё там, ребята, перепились что ли? ))
00:49
spetrov
СЭ всего лишь один из участников и площадка, озвучивающая результат.
00:48
Big Brother is Coming
spetrov Да, возможно. Но весь этот рейтинг...это как выбирать гнилые помидоры из корзины, берешь крутишь, вертишь..о.. это вроде не сгнил еще полностью, возьмем .. ) А по соседству тут ветка как отдыхают наши "помидоры" )) красиво.. )
00:47
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
сэкс стебётся. надо просто не обращать внимание).
00:46
spetrov
...или вторым.
00:44
spetrov
Big Brother is Coming, объективно говоря, в тройку-то за год в России он точно входит. Не было бы ЛЧ, был бы первым.
00:43
Big Brother is Coming
Интересно, а к этому рейтингу подойдет название лучший из худших?
00:40
vladimirych84
ну на евро из наших дровосеков, был лучшим!
00:39
spetrov
Big Brother is Coming, это Гинер все купил. (с)
00:39
spetrov
Значит, в иной последовательности все-таки.
00:37
детлеф
сэ какую то чушь затеяли
00:36