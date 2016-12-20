00:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 3-е место – Игорь Акинфеев

Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Каждый час "СЭ" публикует одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Оставайтесь с нами!

Третье место в опросе занял вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев​. В прошлом чемпионате он провел все 30 матчей и пропустил 25 мячей, в осенней части текущего – 16 и пропустил 11 голов. Кроме того, в сборной страны в 2016-м году провел 9 матчей и пропустил 10 мячей.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 
4-е место – Сердар Азмун 
5-е место – Денис Глушаков 
6-е место – Артем Дзюба
7-е место – Жулиану 
8-е место – Сослан Джанаев 
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий ​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (19)
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Jean4

И тут в лимит спокойно уложились, 6 россиян в десятке.

01:04

spetrov

Big Brother is Coming, это уж точно не к СЭ вопросы. :)

01:01

kaduly

Для полного бреда можно чалова в компанию к акинфею

00:58

Константин Эдуардович

Интрига закончится в час ночи, а не в два:))

00:57

Новоуепинни

Лучший Мамаев. Потому что не играл

00:57

Big Brother is Coming

spetrov Да, этот рейтинг легкий троллинг со стороны СЭ ) Немного злит и немного веселит =) Единственное, что я никак не могу понять. Почему же у нас слесарь высшего разряда получает на порядки (!!!) меньше, чем гавеный футболист, который просто 90 минут раз в неделю, ходит по полю насравши в портки =))

00:56

= Даль =

Кокорин лучший

00:53

spetrov

Big Brother is Coming, какие есть. :) Да и по большому счету все это довольно условно. И потом - не забывайте, что это по итогам года, а не сезона, т.е. уже даже в мае мнения могут быть немного иными.

00:51

Митяй Антибомж

Бугага )) Вы чё там, ребята, перепились что ли? ))

00:49

spetrov

СЭ всего лишь один из участников и площадка, озвучивающая результат.

00:48

Big Brother is Coming

spetrov Да, возможно. Но весь этот рейтинг...это как выбирать гнилые помидоры из корзины, берешь крутишь, вертишь..о.. это вроде не сгнил еще полностью, возьмем .. ) А по соседству тут ветка как отдыхают наши "помидоры" )) красиво.. )

00:47

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

сэкс стебётся. надо просто не обращать внимание).

00:46

spetrov

...или вторым.

00:44

spetrov

Big Brother is Coming, объективно говоря, в тройку-то за год в России он точно входит. Не было бы ЛЧ, был бы первым.

00:43

Big Brother is Coming

Интересно, а к этому рейтингу подойдет название лучший из худших?

00:40

vladimirych84

ну на евро из наших дровосеков, был лучшим!

00:39

spetrov

Big Brother is Coming, это Гинер все купил. (с)

00:39

spetrov

Значит, в иной последовательности все-таки.

00:37

детлеф

сэ какую то чушь затеяли

00:36

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Материалы других СМИ