Итальянский шеф-повар пообещал Каррере научить его готовить гуся

Итальянский шеф-повар одного из московских ресторанов Франческо Воче поддержал главного тренера "Спартака" Массимо Карреру после скандала вокруг поста актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме.

- Чао, Массимо! Ты самый лучший, но есть люди, которые просто забыли. Когда ты вернешься из Вены, приходи ко мне и мы вместе с тобой приготовим ГУСЯ. И ты можешь поделиться рецептом с тем, кто этого заслуживает, - написал Воче в Инстаграме.

Ранее Назаров прочитал стихотворение, в котором раскритиковал итальянца, используя следующие фразы: "какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица, а наше счастье - не Каррера", а также "мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает. И нет яиц от этой птицы".

Лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Они не полетели с командой в Вену на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида".

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

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