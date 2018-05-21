Итальянские СМИ: "Зенит" предлагает Сарри контракт

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри получил предложение от "Зенита", сообщает La Gazzetta dello Sport. Как утверждает издание, 59-летний специалист в случае положительного ответа будет зарабатывать в Санкт-Петербурге 7 миллионов евро в год.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Сарри не заинтересован в переезде в Россию и хотел бы возглавить "Челси". Вместе с тем, он может остаться еще на сезон в "Наполи". Президент клуба Аурелио де Лаурентис требует от тренера дать ответ о своем будущем как можно быстрее.

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