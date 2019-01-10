Источник: "Зенит" проявляет интерес к Мхитаряну

"Зенит" интересуется полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, сообщил в своем Твиттере армянский журналист Грач Хачатрян.
29-летний хавбек в текущем сезоне провел 20 матчей за "канониров" и забил четыре мяча при трех голевых передачах.
There is also interest from Russia!#Zenit are also interested in Henrikh #Mkhitaryan (SPB)#Arsenal #AFC #Gunners pic.twitter.com/eJOaMUeQnq– Hrach Khachatryan (@hrachoff) 10 января 2019 г.
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