Источник: "Зенит" проявляет интерес к Мхитаряну

"Зенит" интересуется полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, сообщил в своем Твиттере армянский журналист Грач Хачатрян.

29-летний хавбек в текущем сезоне провел 20 матчей за "канониров" и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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