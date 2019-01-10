17:34 | Футбол — РПЛ

Источник: "Зенит" проявляет интерес к Мхитаряну

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"Зенит" интересуется полузащитником "Арсенала"  Генрихом Мхитаряном, сообщил в своем Твиттере армянский журналист Грач Хачатрян.

29-летний хавбек в текущем сезоне провел 20 матчей за "канониров" и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/hrachoff/status/1083340244315975681

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