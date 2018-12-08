Источник: "Зенит" может зимой приобрести Караваева

"Зенит" в зимнее трансферное окно может купить защитника голландского "Витесса" Вячеслава Караваева. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 3-5 миллионов евро, сообщает "Спорт день за днем".

По сведениям издание, решение о необходимости перехода примет главный тренер питерцев Сергей Семак.

23-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. В своей карьере поиграл за чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту". Зимой этого года он перешел в "Витесс", где играет под руководством Леонида Слуцкого. В текущем сезоне он провел 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи, и не отметился забитыми голами.