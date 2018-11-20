21:11 | Футбол — РПЛ

Источник: "Зенит" может обменять Оздоева на хавбека "Рубина" Коновалова"

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"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Рубина"  Игорю Коновалову, сообщает портал Neva Sport. Петербургский клуб может приобрести 22-летнего хавбека в зимнее трансферное окно, принимая во внимание возможный уход полузащитника Леандро Паредеса в "Милан".

В качестве одного из возможных вариантов заключения сделки по Коновалову рассматривается обмен, в рамках которого полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев перейдет в "Рубин". 26-летний хавбек уже выступал за казанский клуб - ему хорошо знакомы требования главного тренера команды Курбана Бердыева.

В текущем сезоне Коновалов провел 15 игр за "Рубин", забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Оздоев принял участие в 7 встречах в составе "Зенита" и не отметился результативными действиями.

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Дополнительная информация

https://nevasport.ru/36357-konovalov-mozhet-zamenit-paredesa-v-zenite/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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