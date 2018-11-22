Источник: "Зенит" хочет подписать полузащитника "МЮ" Перейру

"Зенит" заинтересован в услугах полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры, сообщают "Невские Новости".

Сообщается, что петербургский клуб планирует подписать футболиста летом следующего года. При этом Перейра может достаться сине-бело-голубым бесплатно, поскольку его соглашение с английским клубом истекает летом 2019-го. Поскольку к этому времени ему уже исполнится 23 года, он, по правилам ФИФА, сможет свободно подписать контракт с любым клубом без компенсации в сторону предыдущего работодателя.

Футболист выступает за английскую команду с 2012 года. В минувшем сезоне бразилец, у которого также есть бельгийское гражданство, выступал на правах аренды за "Валенсию". В текущем сезоне 22-летний игрок выходил на поле в пяти матчах во всех турнирах, суммарно на его счету 170 игровых минут.

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