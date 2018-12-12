Источник: защитника "Спартака" задержали на таможне в "Шереметьево" за провоз элитных часов

По информации "Рен-ТВ", защитника "Спартака" Самюэля Жиго задержали на таможне в аэропорту "Шереметьево" за то, что он попытался провезти в Россию двое элитных и незадекларированных часов.
Инцидент произошел при прилете игрока из Рима в Москву. После того, как он прошел по зеленому коридору, тем самым сообщив, что у него нет товаров, подлежащих декларации, сотрудники таможни аэропорта "Шереметьево" отправили его на досмотр. Там они обнаружили две коробки от элитных часов Rolex. Одни часы Жиго носил на руке, а вторые он положил во внутренний карман куртки. В отношении футболиста возбудили дело по статье КоАП о недекларировании по установленной форме товаров подлежащих декларированию.
Самуэль Жиго играет за "Спартак" с начала текущего сезона. В составе красно-белых он провел 6 матчей, в которых он забил 1 гол. В сентябре Жиго порвал крестообразную связку, недавно он приступил к тренировкам с командой.
У футболиста российского клуба конфисковали часы на таможне в Шереметьево
Дополнительная информация
https://m.ren.tv/novosti/2018-12-12/stalo-izvestno-imya-futbolista-spartaka-zaderzhannogo-v-sheremetve-iz-za-elitnyh?fbclid=IwAR3A9_P2M2Gf9Uz7_WIPSy645bAh0pgnqX9qUeekQWFpcf6T7n9xKDIKw5I