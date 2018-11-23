Источник: задержанных фанатов "Спартака" отпустят

Суд отпустит болельщиков "Спартака", которые были задержаны на этой неделе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свои источники. Следователи ходатайствовали об их аресте, однако прокуратура не поддержала обвинение.

В 20:00 по московскому времени закончится срок их задержания, и фанатов выпустят из изолятора временного содержания в Строгино.

Ранее сообщалось, что в СИЗО на улице Петровка, 38 находятся руководители трех фанатских группировок "Юнион", "Школа" и "Гладиаторы".

Аресты были связаны с потасовкой между фанатами "Спартака" и ЦСКА, произошедшей 22 сентября у одного из московских ресторанов.

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