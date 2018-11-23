21:09 | Футбол — РПЛ

Источник: задержанных фанатов "Спартака" отпустят

Обсудить
0

Суд отпустит болельщиков "Спартака", которые были задержаны на этой неделе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свои источники. Следователи ходатайствовали об их аресте, однако прокуратура не поддержала обвинение. 

В 20:00 по московскому времени закончится срок их задержания, и фанатов выпустят из изолятора временного содержания в Строгино.

Ранее сообщалось, что в СИЗО на улице Петровка, 38 находятся руководители трех фанатских группировок "Юнион", "Школа" и "Гладиаторы".

Аресты были связаны с потасовкой между фанатами "Спартака" и ЦСКАпроизошедшей 22 сентября у одного из московских ресторанов.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Как закончится матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/vlast/zaderzhannyh-fanatov-fk-spartak-otpustjat/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...