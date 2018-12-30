Источник: ВТБ снова хочет вернуть контроль над футбольным и хоккейным "Динамо"

Руководство банка ВТБ планирует вернуть контроль над футбольным и хоккейным "Динамо", сообщает 360tv.ru. На данный момент клубы контролирует одноименное Всероссийское физкультурно-спортивное общество, но их бюджеты на 90 процентов обеспечивает генеральный спонсор - банк ВТБ.

В конце декабря в ВТБ прошел ряд встреч, глава банка Андрей Костин еще осенью дал указание начать процесс по возвращению контроля над клубами.

Нынешний гендиректор футбольного "Динамо" Сергей Федоров может покинуть клуб из-за натянутых отношений с командой и тренерским штабом. В частности, игроки и тренеры перед зимней паузой в чемпионате России узнали, что вернуться к работе им предстоит уже в конце декабря, хотя обычно клубы РПЛ получают отпуск до января.

Также отмечается, что спортивный директор Роман Широков не мог договориться с главным тренером Дмитрием Хохловым по поводу трансферов новичков.

Перемены могут произойти и в хоккее. Нынешний гендиректор клуба Валерий Шанцев и его заместитель Анатолий Харчук встречались с руководством банка ВТБ. Есть вероятность, что одну из руководящих должностей займет бывший гендиректор "Динамо" Андрей Сафронов, но решение о смене руководства примет президент клуба Аркадий Ротенберг.