19:47 | Футбол — РПЛ

Источник: Водитель сам спровоцировал конфликт с Кокориным и Мамаевым

Павел Мамаев. Фото AFP
Павел Мамаев. Фото AFP
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева, сам спровоцировал футболистов. Инцидент произошел возле гостиницы "Пекин" в центре Москвы в понедельник, 8 октября.

"Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар, - сказал источник. - При этом водитель в ходе следствия дал ложные показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку".

Ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что футболист выплатил компенсацию водителю. Оба спортсмена в данный момент находятся в СИЗО Бутырской тюрьмы, они задержаны до 8 декабря по обвинению по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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