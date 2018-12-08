21:41 | Футбол — РПЛ

Источник: "Витесс" не предлагал Караваева "Зениту"

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"Витесс" не намерен продавать защитника Вячеслава Караваева в "Зенит". Ранее сообщалось, что петербургский клуб может приобрести 23-летнего россиянина за 3-5 миллионов евро.

- Информация о том, что "Витесс" предложил Караваева "Зениту", не соответствует действительности. Смешна названная цена: 3-5 миллионов евро. Караваев дороже. Его "Витесс" покупал за 2 миллиона евро. И у "Спарты" еще есть процент от дальнейшей продажи. Так зачем продавать ведущего защитника, не получая прибыли? - написал в своем Твиттере известный комментатор Дмитрий Федоров, являющийся близким другом главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

23-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. В своей карьере поиграл за чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту". Зимой этого года он перешел в "Витесс".

В текущем сезоне Караваев провел 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи и не отметился забитыми голами.

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