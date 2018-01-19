Источник: Вериссимо перейдет в "Спартак" за 10 миллионов евро

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо в скором времени может перейти в "Спартак". Как сообщает журналист L'Equipe Жилль Фавар на своей странице в Твиттере, москвичи заплатят за футболиста десять миллионов евро.

Вчера член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита рассказал о том, что "Спартак" пообещал дать окончательный ответ по трансферу защитника в течение двух дней. По его словам, судьба 22-летнего бразильца должна была решиться еще 18 января, однако красно-белые сослались на экстренные обстоятельства. Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года.

Напомним, что "Спартак" проявляет интерес к защитнику Николе Максимовичу, правами на которого владеет "Наполи".