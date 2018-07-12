Источник: "Валенсия" отказалась от покупки Мариу Фернандеса. Испанцы ищут игрока более оборонительного плана"

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес, скорее всего, не перейдет в "Валенсию". Об этом "СЭ" сообщил источник, близкий к руководству испанского клуба.

- "Валенсия" не будет покупать Мариу Фернандеса. Ее селекционеры все еще ведут поиски правого защитника, но более оборонительного плана, - утверждает источник. - Команде нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок привлек руководство "Валенсию" своим выступлением на чемпионате мира. На его счету 5 матчей, 1 гол и 1 результативный пас. ЦСКА планировал выручить за Фернандеса более 20 миллионов евро. (Игорь НОВИКОВ)