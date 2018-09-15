19:38 | Футбол — РПЛ

Источник: В понедельник РФС вынесет решение по стадиону "Енисея" в Красноярске

Обсудить
2

Комиссия РФС по сертификации стадионов в понедельник вынесет решение по Центральному стадиону в Красноярске. Эта арена является домашней для "Енисея"

- Специальная комиссия РФС должна объявить свое решение по стадиону в Красноярске в понедельник, - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. - После этого станет известно, начнет ли "Енисей" играть свои домашние матчи на своей арене в Красноярске или нет.

В текущем сезоне из-за реконструкции Центрального стадиона "Енисей" проводил матчи в Тюмени.

22 сентября красноярский клуб проведет домашнюю игру с "Уралом" в рамках 8-го тура РПЛ. 

Все о чемпионате России - здесь

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180915/1141901694.html

Обсудить
2
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...