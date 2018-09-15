Источник: В понедельник РФС вынесет решение по стадиону "Енисея" в Красноярске

Комиссия РФС по сертификации стадионов в понедельник вынесет решение по Центральному стадиону в Красноярске. Эта арена является домашней для "Енисея".

- Специальная комиссия РФС должна объявить свое решение по стадиону в Красноярске в понедельник, - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. - После этого станет известно, начнет ли "Енисей" играть свои домашние матчи на своей арене в Красноярске или нет.

В текущем сезоне из-за реконструкции Центрального стадиона "Енисей" проводил матчи в Тюмени.

22 сентября красноярский клуб проведет домашнюю игру с "Уралом" в рамках 8-го тура РПЛ.

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