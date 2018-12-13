Источник: У полиции есть аудиозапись, на которой Глушаков говорит о желании перейти в "Ахмат"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков хочет перейти в "Ахмат". Об этом стало известно из аудиозаписей, которые оказались в распоряжении полиции. Они опубликованы в Телеграм-канале Mash

На них Глушаков рассказывает о своих планах на будущее: заявляет о желании перейти в "Ахмат" после окончания действия контракта со "Спартаком", так как в грозненском клубе его зарплата будет "30 тысяч рублей". Он называет причиной этого решения снижение официальных доходов, а следовательно - и алиментов.



Напомним, Глушаковы ведут бракоразводный процесс. 11 декабря Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа, в котором обвиняет его в угрозе убийством.

В Интернете появилась аудиозапись, на которой Глушаков общается со своей супругой Дарьей, обсуждая алименты и бракоразводный процесс. 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает жене, говоря о том, что привлечет к делу чеченцев, ФСО, ФСБ, а также людей их высших кругов власти.

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