Источник: У фанатов "Спартака" проходят обыски из-за драки с фанатами ЦСКА

Полиция проводит обыски у фанатов "Спартака", сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, что обыски проходят у лидеров нескольких фанатских движений и их рядовых членов. Обыски идут по 30 адресам. Планируются задержания.

Поводом для обысков стала драка с фанатами ЦСКА. Инцидент произошел 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.

Напомним, 23 сентября ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью - 1:1. Красно-белые идут девятыми в чемпионате России, армейцы - пятыми.

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