Источник: У Еременко была договоренность о возвращении в ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Еременко имел договоренность с армейским клубом о возвращении после дисквалификации, утверждает портал Bobsoccer. Сегодня финский канал MTV Sport сообщил, что 31-летний хавбек перейдет в "Спартак" в ближайшее время.

Напомним, 8 ноября 2016 года Еременко был отстранен от футбольной деятельности на два года решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причина - наличие в допинг-пробе футболиста следов кокаина.

Еременко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

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