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Источник: Трансфер Таски из "Спартака" в "Трабзонспор" заблокирован

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Переговоры о трансфере защитника "Спартака" Сердара Таски в "Трабзонспор" зашли в тупик, сообщает Futbol Arena. Как утверждает источник, переход будет заблокирован.

"Спартак" отказался идти на снижение стоимости перехода. Турецкий клуб предлагал 1 миллион евро за Таски, тогда как "Спартак" хотел получить 3 миллиона. Ранее сообщалось, что Таски подписал контракт с "Трабзонспором" на три с половиной года. Зарплата 29-летнего немца должна была составить 2,3 миллиона евро в год.

Напомним, защитник выступает за "Спартак" с лета 2013 года. В минувшем сезоне он играл за "Баварию" на правах аренды.

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