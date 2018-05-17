Источник: Тихонов возглавит "Уфу" в случае ухода Семака

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов является главным кандидатом на пост наставника "Уфы", в случае ухода Сергея Семака в "Зенит", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник. Отмечается, что самарский клуб еще не подписал новое соглашение с Тихоновым.
Напомним, что "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России в прошлом сезоне. "Крылья" напрямую вышли в премьер-лигу из ФНЛ, заняв второе место в таблице.
Бу-га-га!
Ну да, а то 6 очков от Шалимова и 6 от пряников - даже для 2-го лигочемпионского места недостаточно.)))
11:52
rusfed 2.0
Грош цена этим "источникам" СЭ. Создание фейковых новостей для роста цитируемости
11:35
Brother Beyond
Суоми, в заметке ясно сказано, что "Крылья" с Тихоновым контракт ещё не продлили, поэтому нечего на Андрюху наезжать. Имеет право искать варианты.
11:32
Lennon
Какой-то непонятный вброс...
11:32
Valdemar 69
бред СЭ!
10:58
grroznyi85
Вариант хороший, но думаю Тихонов останется в Самаре
10:57
suomi257
начинается беготня....такой поворот Тихонова точно не красит!!!
10:56
shur
Начнется тренерское движение по кругу, как в незабываемые девяностые.
10:53