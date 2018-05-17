10:49 | Футбол — РФПЛ

Источник: Тихонов возглавит "Уфу" в случае ухода Семака

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Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов является главным кандидатом на пост наставника "Уфы", в случае ухода Сергея Семака в "Зенит", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник. Отмечается, что самарский клуб еще не подписал новое соглашение с Тихоновым.

Напомним, что "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России в прошлом сезоне. "Крылья" напрямую вышли в премьер-лигу из ФНЛ, заняв второе место в таблице.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Бу-га-га!

Ну да, а то 6 очков от Шалимова и 6 от пряников - даже для 2-го лигочемпионского места недостаточно.)))

11:52

rusfed 2.0

Грош цена этим "источникам" СЭ. Создание фейковых новостей для роста цитируемости

11:35

Brother Beyond

Суоми, в заметке ясно сказано, что "Крылья" с Тихоновым контракт ещё не продлили, поэтому нечего на Андрюху наезжать. Имеет право искать варианты.

11:32

Lennon

Какой-то непонятный вброс...

11:32

Valdemar 69

бред СЭ!

10:58

grroznyi85

Вариант хороший, но думаю Тихонов останется в Самаре

10:57

suomi257

начинается беготня....такой поворот Тихонова точно не красит!!!

10:56

shur

Начнется тренерское движение по кругу, как в незабываемые девяностые.

10:53

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