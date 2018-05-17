Источник: Тихонов возглавит "Уфу" в случае ухода Семака

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов является главным кандидатом на пост наставника "Уфы", в случае ухода Сергея Семака в "Зенит", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник. Отмечается, что самарский клуб еще не подписал новое соглашение с Тихоновым.

Напомним, что "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России в прошлом сезоне. "Крылья" напрямую вышли в премьер-лигу из ФНЛ, заняв второе место в таблице.