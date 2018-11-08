Источник: срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлен до 8 февраля

В ближайшее время срок следствия по форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет продлен на два месяца. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Срок следствия истекает 8 декабря и будет продлен до 8 февраля 2019 года.

Dрамках расследования назначены экспертизы потерпевшим – водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Они должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами, пострадавшими от Кокорина и Мамаева.

Последний также утверждал, что получил травмы во время драки с Соловчуком. Но экспертиза Мамаеву пока не назначена. Также, по словам собеседника агентства, ГСУ получены новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые сейчас изучаются.

Напомним, футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". Спортсмены свою вину в хулиганстве не признают. Также они считают, что их нахождение под стражей необоснованно.