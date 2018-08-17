Источник: "Спартак" продлит контракт с Зобниным и повысит отступные до 35 миллионов евро

"Спартак" подпишет новый контракт с полузащитником Романом Зобниным. Как утверждает Sport24.ru, по новому соглашению хавбек сборной России будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы. Сумма отступных будет повышена более чем в два раза – с 15 миллионов евро до 35 миллионов евро. Контракт рассчитанн до конца сезона-2023/24

Напомним, что Зобнин подписал новый контракт только прошлым летом, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок. Это соглашение действует до окончания сезона-2020/21.

Зобнин играет за "Спартак" с лета 2016 года, когда перешел из московского "Динамо". В прошлом сезоне Зобнин отыграл за "Спартак" 19 матчей. Он был основным игроком сборной России на чемпионате мира-2018.

Кроме того, по информации издания, "Спартак" рассчитывает в ближайшее время продлить контракты с вратарями Александром Селиховым и Александром Максименко.