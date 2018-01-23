Источник: "Спартак" попытается приобрести защитника "Нюрнберга"

"Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Нюрнберга" Эдуарда Левина, информирует ТАСС. Отмечается, что красно-белые уже контактировали с немецким клубом относительно возможного трансфера 20-летнего игрока обороны, у которого есть гражданство РФ. При этом сам футболист отказался от переезда в Россию.

Ранее агент Левина Гидо Николай рассказал о том, что с ним связывались представители нескольких клубов из России. Добавим, что Левин выступает за молодежную сборную Германии. Его соглашение с "Нюрнбергом" рассчитано до июня 2020 года. По оценке transfermarkt.de, трансферная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.

Агент защитника "Нюрнберга": "Со мной связывались клубы из России"