15:48 | Футбол — РФПЛ

Источник: "Спартак" попытается приобрести защитника "Нюрнберга"

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"Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Нюрнберга" Эдуарда Левина, информирует ТАСС. Отмечается, что красно-белые уже контактировали с немецким клубом относительно возможного трансфера 20-летнего игрока обороны, у которого есть гражданство РФ. При этом сам футболист отказался от переезда в Россию.

Ранее агент Левина Гидо Николай рассказал о том, что с ним связывались представители нескольких клубов из России. Добавим, что Левин выступает за молодежную сборную Германии. Его соглашение с "Нюрнбергом" рассчитано до июня 2020 года. По оценке transfermarkt.de, трансферная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.

Агент защитника "Нюрнберга": "Со мной связывались клубы из России"

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4895413

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spyhanter

И в ком только не заинтересован Спартак. Прямо какой-то озабоченный

17:04

visp1961

Несвин, ты похоже дурачок какой-то...

16:17

Несвин

Ну наконец-то, хоть что-то про спортак сегодня. А то всё Олимпиада, Олимпиада....Я уж сомневаться начал, а СЭ ли это?

16:03

Kot, kotoryi

Трололо!

15:55