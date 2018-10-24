Источник: "Спартак" не связывался со Слуцким

"Спартак" не вел переговоров с главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким, утверждает телеграм-канал "Слуцкий и Витесс". Кроме того, сам тренер не заинтересован в работе в московском клубе. У специалиста контракт с голландцами на два года, и ему интересна эта работа.

Слуцкий возглавил "Витесс" летом этого года.

22 октября "Спартак" уволил главного тренера Массимо Карреру, временно исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо. Слуцкий называется одним из кандидатов на пост.