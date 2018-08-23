17:42 | Футбол — РПЛ

Источник: "Спартак" не продаст Кутепова в "Зенит"


"Спартак" не собирается продавать защитника Илью Кутепова в "Зенит", утверждает известный комментатор Нобель Арустамян

Сообщали, что Илья Кутепов интересен "Краснодару" и "Зениту", - цитирует Арустамяна "Спорт FM". - Я в этом не совсем уверен. Наверное, интерес к этому футболисту есть.

Но во-первых, "Спартак" его отпускать не собирается. "Зенит" ищет центрального защитника, но приоритет у команды немножко другой, связанный с европейским рынком.

У Кутепова есть сумма отступных, она в районе 12 миллионов евро. Думаю, он "Спартак" не покинет, клуб вряд ли его отпустит.

25-летний защитник выступает за "Спартак" с 2012 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка. 

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https://sportfm.ru/news/spartak-ne-prodast-kutepova-v-zenit.html

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