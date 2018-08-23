Источник: "Спартак" не продаст Кутепова в "Зенит"

"Спартак" не собирается продавать защитника Илью Кутепова в "Зенит", утверждает известный комментатор Нобель Арустамян.

- Сообщали, что Илья Кутепов интересен "Краснодару" и "Зениту", - цитирует Арустамяна "Спорт FM". - Я в этом не совсем уверен. Наверное, интерес к этому футболисту есть.



Но во-первых, "Спартак" его отпускать не собирается. "Зенит" ищет центрального защитника, но приоритет у команды немножко другой, связанный с европейским рынком.



У Кутепова есть сумма отступных, она в районе 12 миллионов евро. Думаю, он "Спартак" не покинет, клуб вряд ли его отпустит.

25-летний защитник выступает за "Спартак" с 2012 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка.

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