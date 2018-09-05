Источник: "Спартак" может перехватить Джона Терри у "Спортинга"

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает chelseablues.ru. По информации источника, помимо красно-белых, на 37-летнего игрока обороны претендует "Спортинг".

При этом, португальский клуб сделал предложение Терри раньше, но футболист решил изучить предложение российской команды. Отмечается, что зарплата защитника в случае перехода в "Спартак" составит около 2 миллионов евро.

В настоящее время Терри находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была "Астон Вилла". В составе бирмингемцев защитник провел в прошлом сезоне 36 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и сделав 1 голевую передачу. Его бывшая команда не оставляет надежд на возвращение игрока.

Напомним, 3 сентября стало известно что защитник "Спартака" Самюэль Жиго в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) получил тяжелую травму – полный разрыв крестообразной связки колена. Сроки восстановления 24-летнего француза неизвестны. Сегодня, 5 сентября, он будет прооперирован.