Источник: "Спартак" дал Рианчо четыре матча, чтобы заслужить пост главного тренера

"Бизнес Online" стало известно условие, при котором Рауль Рианчо станет полноценным главным тренером "Спартака". Как отмечает издание, руководители красно-белых дали 58-летнему испанцу четыре матча, чтобы проявить себя в клубе и удержаться.

После отставки Массимо Карреры Рианчо исполняет обязанности главного тренера "Спартака". При нем команда пока провела только один матч. 25-октября красно-белые сыграли вничью с "Рейнджерс" (0:0) в гостевой встрече группового турнира Лиги Европы.

Таким образом у Рианчо, если верить информации "Бизнес Online", есть еще три матча, чтобы проявить себя.

Сегодня, 29 октября, красно-белые сыграют в гостях с "Рубином" в 12-м туре чемпионате России. Затем, 1 ноября, "Спартак" дома встретится с "Анжи" в 1/8 финала Олимп-Кубка России. Наконец, 4 ноября, красно-белые на своем поле примут "Урал" в 13-м туре национального первенства.

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

"Спартак" - "Анжи": Олимп-Кубок России, 1/8 финала, 1 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 20.00 (мск)

"Спартак" - "Урал": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)