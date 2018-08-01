Источник: сотрудники ГИБДД не стали оформлять аварию с участием Смолова

Сотрудники ГИБДД не стали оформлять аварию с участием форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова, которая произошла в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка в Краснодаре, утверждает телеграм-канал Mash.

По данным источника, в протоколах не оказалось упоминаний о самой аварии, сломанном ограждении и прочих последствиях дорожно-транспортного происшествия.

УСБ МВД Краснодарского края пытается установить экипаж ГИБДД, не оформивший аварию, произошедшую на Ставропольской улице.

Ранее сообщалось, что Смолов был за рулем автомобиля BMW M5 First Edition. Это ограниченная версия автомобиля, которая в России представлена лишь 20 экземплярами.

Стоимость автомобиля начинается от 9 миллионов рублей.

Смолову свистели. Он забил и ошибся

