Источник: Смолову грозит лишение водительских прав

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов, скорее всего, будет лишен водительских прав, утверждает телеграмм-канал Mash. В ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition (стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей).

Как отмечает источник, полиция уже выяснила, что в ночь ДТП Смолов не стал вызывать ГИБДД. Он вызвал эвакуатор, после чего оставил разбитый автомобиль.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно