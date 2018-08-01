Источник: Смолова не было за рулем BMW в момент ДТП

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не находился за рулем автомобиля, попавшего в ДТП в Краснодаре этой ночью, утверждает портал "360".

- Футболист дал машину покататься, - цитирует издание одного из близких друзей форварда. - Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно