Источник: Смолов признал, что был за рулем BMW во время аварии

Полиция Краснодара допросила форварда сборной России Федора Смолова по инциденту, произошедшему накануне, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее очевидцы сообщили, что в ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

По информации Mash, футболист во всем признался и пообещал все восстановить.

Отмечается, что полицейские встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности "Краснодара". Игрок сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ждет суда - за оставление ДТП его могут лишить прав. Также он может получить до 15 суток административного ареста.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно