Источник: Слуцкий хотел уйти из ЦСКА после матча с "Амкаром"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий хотел уйти в отставку еще после матча с "Амкаром" (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России, сообщает "Матч ТВ". Но после встречи с руководством было принято решение вернуться к этому разговору в конце года.

Сегодня появилась информация, что Слуцкий покинет пост наставника армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 декабря в Лондоне.

По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском.