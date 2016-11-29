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Источник: Слуцкий хотел уйти из ЦСКА после матча с "Амкаром"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий хотел уйти в отставку еще после матча с "Амкаром" (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России, сообщает "Матч ТВ". Но после встречи с руководством было принято решение вернуться к этому разговору в конце года.

Сегодня появилась информация, что Слуцкий покинет пост наставника армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 декабря в Лондоне.

По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском.

Опрос

Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
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Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI695654_Sluckij_khotel_ujti_v_otstavku_jeshhe_posle_matcha_s_Amkarom

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гантэр

Млин. Что это за источник ? Сторож с базы в Тарасовке что ли ?

22:28

Slim Taller

Лучше Слуцкого ЦСКА тренера не найдёт.Следовательно,падение в турнирной таблице продолжится.На руку всяким Ростовам и Терекам.

21:48

Felix BARSA

И слава богу, пусть уходит, "псевдо тренер" !

21:39

Робат

Все к этому идет! В ЦСКА надо все менять -оборону и атаку в первую очередь!Слуцкий на это не способен!Ждем Гончаренко!

21:17

=TeoDor=

напомните, а кто бежит первым с тонущего корабля?

21:05

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