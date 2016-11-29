Источник: Слуцкий хотел уйти из ЦСКА после матча с "Амкаром"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий хотел уйти в отставку еще после матча с "Амкаром" (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России, сообщает "Матч ТВ". Но после встречи с руководством было принято решение вернуться к этому разговору в конце года.
Сегодня появилась информация, что Слуцкий покинет пост наставника армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 декабря в Лондоне.
По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском.
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Дополнительная информация
http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI695654_Sluckij_khotel_ujti_v_otstavku_jeshhe_posle_matcha_s_Amkarom
Гантэр
Млин. Что это за источник ? Сторож с базы в Тарасовке что ли ?
22:28
Slim Taller
Лучше Слуцкого ЦСКА тренера не найдёт.Следовательно,падение в турнирной таблице продолжится.На руку всяким Ростовам и Терекам.
21:48
Felix BARSA
И слава богу, пусть уходит, "псевдо тренер" !
21:39
Робат
Все к этому идет! В ЦСКА надо все менять -оборону и атаку в первую очередь!Слуцкий на это не способен!Ждем Гончаренко!
21:17
=TeoDor=
напомните, а кто бежит первым с тонущего корабля?
21:05