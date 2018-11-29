Источник: следствие подготовило ходатайства в суд о продлении срока содержания под стражей Мамаева и Кокорина

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении срока содержания под стражей футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву​, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие хочет продлить содержание футболистов под стражей до 8 февраля 2018 года. Документы будут поданы в Тверской суд. В качестве обоснования необходимости продления ареста футболистам следователи указывают, в частности, что расследование по делу еще продолжается, в том числе – не закончены назначенные экспертизы.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" в деле о нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллеги Сергея Гайсина. Их задержали на срок 1 месяц и 28 дней – до 8 декабря. При этом апелляции на изменение меры пресечения (и замены заключения в СИЗО на домашний арест) были отклонены Мосгорсудом.

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