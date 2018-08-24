Источник: Шимански оформляет российскую визу перед трансфером в ЦСКА

Польский журналист Конрад Витковски сообщил, что полузащитник "Легии" Себастьян Шимански оформляет российскую визу. По его словам, это может быть связано с переходом игрока в ЦСКА.

"Шимански оформляет российскую визу. Есть вероятность, что это связано с трансфером в ЦСКА", - написал Витковски в Твиттере.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил "Легии" 7 миллионов евро за Шимански. В прошлом сезоне он отыграл 21 матч в чемпионате Польши, в которых забил 4 мяча. Игрок попал в расширенный список сборной Польши на ЧМ-2018, но в окончательной заявке его не было.