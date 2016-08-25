Источник: Селихов может сменить Лодыгина в "Зените"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов может перейти в "Зенит", утверждает "Спорт день за днем". Как отмечает издание, главный тренер питерцев Мирча Луческу недоволен действиями голкипера Юрия Лодыгина. При этом другой вратарь "Зенита", Михаил Кержаков, разочаровал наставника еще в ходе контрольных встреч на межсезонном сборе.
Поэтому Луческу в матче 5-го тура на "Петровском" намерен с особым вниманием наблюдать за игрой молодого вратаря пермяков. Переход Селихова может состояться уже в последние дни августа.
Контракт Селихова с пермским клубом заканчивается летом 2018 года. Отметим, что ранее наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что Селихов в этом сезоне точно останется в уральской команде.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/selixov-mozhet-zamenit-lodygina-v-zenite
foreverCSKAforever
Человек был вратарем сборной и "играл" на 0 матчи в ЛЧ, а тут его со всех сторон оплевывают. Авнюковы, астанавитесь!
16:18 25 августа
Pleafant
Я бы Лодыгина выставил бы вообще на трансфер.Человек не учится и не желает.Его косяки очень дорого обходятся команде.Практически,никогда не может выбить на своего игрока,а часто, и в поле не может попасть. Не знаю,чем Кержаков не угодил Луческу,но в Зените бы они с Селиховым были бы нормальной парой,без Юриных понтов.
15:02 25 августа
Патриот Сибири
Чой-то вдруг?! Не-не-не, товарищи питерские! Сами нарекли Лодыгина лучшим вратарем страны, продвинули его в сборную абсолютно честными методами. Вот теперь и пользуйтесь его услугами.
14:45 25 августа
Братчанин
nezasport - согласен: Малафеев мог бы ещё поиграть пару-тройку лет - надёжный голкипер, ниже определённго уровня (высокого) никогда не опускался, а главное - его уверенность в игре передаётся полевым игрокам. Достаточно вспомнить матч с Македонией - вышел без разминки и отбил пенальти.
12:43 25 августа
Гаттузо зол!
Кто-то тут забыл, что это была сбродная трусливого Пельменя и называлась Старперз Юнайтед и к сборной России имела весьма приблизительное отношение. А в нынешнюю команду Юрца бегунца не пригласили.
12:30 25 августа
баламошка
Лодыгина в Зените может сменить большое помойное ведро. Зелёное. Не б/у. Обещает играть надёжнее.
11:59 25 августа
Cantоna13
Спасибо Боамшу, задвинул надёжного и такого преемственного вратаря Кержакова ставя бездарного Йуру, теперь уже оба не годятся. Ну да хрен с ним, с Питером, каким образом это недоразумение в сборной ошивается постоянно, неужели там не лучшие вызываются а блатные... ))
11:55 25 августа
waleriy
Не советую переходить в зенит. Команда сдулась , в этом сезоне она даже в зону еврокубков не попадет 100%
11:50 25 августа
Адекватный Зритель_
В июне 2013 БомжеГлоры сапсем другие песТни пели.)))
11:44 25 августа
Наш
Скорее бы!Лодыгина на лавку!
11:40 25 августа
Vittorio-049
Уже не первый сезон лодыгин играет откровенно слабо. Его можно выпускать только как в гандболе на пенальти, но в футболе правила другие :). Игра откровенно слабая. Совершенно непредсказуемые действия во вратарской и тем более штрафной площадке. Последнее время неоднократные передачи нападению противника. Зенит с ним не только чемпионат не выиграет, на еврокубках тоже делать нечего! Эту проблему нужно решать срочно, а не болтать о том, что нужно приобретать какого-то коноплянку, такого же слабого игрока и ярого русофоба
11:31 25 августа
Pol Pot
главное , что у слуцкого и его помощника по сборной к юре вопросов нет
11:19 25 августа
Гаттузо зол!
Это будет правильным решением. Во-первых Юрец уже достал своей нервной и кривой игрой. Во-вторых Селихов воспитанник нашей Академии, хотя сам он из Орловской губернии. Я когда его в Амкаре увидел, он мне сразу понравился. Настоящий русский парень- здоровый , спокойный, играет уверенно и красиво без лишних понтов.
11:07 25 августа
nezasport
Рановато Слава перчатки забросил. С такой игрой Юры таблеток от сердца не хватит - уж очень весело!
10:33 25 августа
fireman32
Это был бы лучший вариант для Зенита.
10:28 25 августа
shpasic
лучше за час до игры с Амкаром взять. хотя Селихов же очень в Спартак хотел.
10:14 25 августа
MarioLemieux#66
...или в сериалы на хрен-тв... в массовку.
10:07 25 августа
Проба положительна
Давно нужно было от этого полена избавиться!! Воротчик называется..одни косяки и ляпы! Пусть пилит в Грецию..
09:56 25 августа