Источник: Селихов может сменить Лодыгина в "Зените"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов может перейти в "Зенит", утверждает "Спорт день за днем". Как отмечает издание, главный тренер питерцев Мирча Луческу недоволен действиями голкипера Юрия Лодыгина. При этом другой вратарь "Зенита", Михаил Кержаков, разочаровал наставника еще в ходе контрольных встреч на межсезонном сборе.

Поэтому Луческу в матче 5-го тура на "Петровском" намерен с особым вниманием наблюдать за игрой молодого вратаря пермяков. Переход Селихова может состояться уже в последние дни августа.

Контракт Селихова с пермским клубом заканчивается летом 2018 года. Отметим, что ранее наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что Селихов в этом сезоне точно останется в уральской команде.