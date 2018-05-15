Источник: сегодня "Рубин" объявит об уходе Рыжикова

37-летний вратарь Сергей Рыжиков покинет "Рубин" на правах свободного агента, утверждает "БИЗНЕС Online". Контракт игрока с клубом, составленнный по схеме "1+1", истекает в конце мая и не будет продлен автоматически. Рыжиков должен был провести в этом сезоне в составе команды 70 процентов от общего числа матчей, но выходил лишь в 14 играх в чемпионате страны и Кубке России.



Казанцы предложили вратарю новый контракт с меньшей зарплатой. По всей видимости, на данное предложение Рыжиков ответил отказом.



Сообщается, что официально об уходе игрока будет объявлено сегодня.

Напомним, что Рыжиков перешел в "Рубин" в 2008 году. В составе команды он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012). Всего за "Рубин" он провел 359 матчей.